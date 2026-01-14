ESPN EN VIVO: por este canal en Estados Unidos podrás vivir todo el partido de FC Barcelona vs. Racing de Santander por los octavos del final de la Copa del Rey 2026 desde el estadio El Sardinero. El partido arrancará a las 3 de la tarde (horario peruano) este jueves 15 de enero del presente año. Para que puedas mirar ESPN Deportes puedes hacerlo a través de proveedores de TV como Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish o Cox, siempre que el canal esté incluido en tu paquete; también está disponible por streaming en vivo mediante plataformas como fuboTV, DirecTV Stream y Sling TV (plan Latino), que permiten ver la señal en celulares, computadoras y Smart TV sin necesidad de cable tradicional. Además, si ya tienes un proveedor de TV, puedes acceder a ESPN Deportes ONLINE.

