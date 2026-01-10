ESPN EN VIVO: por este canal en Estados Unidos podrás vivir todo el partido de FC Barcelona y Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026 desde el estadio King Abdullah Sports City de Yeda. El partido arrancará a las 2 de la tarde (horario peruano) este domingo 11 de enero del presente año. Para que puedas mirar ESPN Deportes puedes hacerlo a través de proveedores de TV como Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish o Cox, siempre que el canal esté incluido en tu paquete; también está disponible por streaming en vivo mediante plataformas como fuboTV, DirecTV Stream y Sling TV (plan Latino), que permiten ver la señal en celulares, computadoras y Smart TV sin necesidad de cable tradicional.

