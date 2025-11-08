ESPN EN VIVO : transmite el partido de Manchester City vs. Liverpool desde el Etihad Stadium por la fecha 11 de Premier League 2025/26. ¿Cómo ver ESPN EN VIVO? ESPN transmite el partido por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver ESPN, es la de Disney Plus, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

