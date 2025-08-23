Redacción EC
Redacción EC

ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs. Real Oviedo por la fecha 2 de EA Sports 2025/26. El partido arrancará a las 2 y 30 de la tarde (horario peruano) este domingo 24 de agosto del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS