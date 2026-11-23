ESPN EN VIVO es el canal que transmitirá el partido de Real Madrid vs PSV por la jornada 5 de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, este martes 24 de noviembre del 2026. El conjunto merengue llega a este partido invicto y con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse como uno de los líderes del torneo. Por su parte, el cuadro neerlandés buscará una victoria de local a fin de tener chances de clasificación. ¿Cómo ver ESPN EN VIVO en Perú y Sudamérica? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver ESPN.

ESPN EN VIVO GRATIS: ver transmisión del partido de Real Madrid vs. PSV ONLINE por UEFA Champions League desde el estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. PSV?

Para ver el partido de Real Madrid vs. PSV, en ESPN EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cable en Perú como Movistar TV, Claro TV o DirecTV. Repasa las siguientes opciones oficiales:

¿Cómo ver ESPN en televisión de paga (cable o satélite)?

ESPN se encuentra disponible en las principales operadoras de televisión de la región. Los números de canales varían según tu país y proveedor.

En Perú: Disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

Disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV y Claro TV. En otros países de Sudamérica o Centroamérica: Se sintoniza a través de las grillas de DirecTV/DGO, Tigo, Claro, Telecentro o la empresa de cable local de tu zona.

¿Dónde ver ESPN (Disney+ Premium) ONLINE, Real Madrid vs. PSV?

Ver en Disney+ Premium: Toda la programación completa de los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3, etc.) y eventos exclusivos en vivo se transmiten directamente a través de esta plataforma de streaming.

Toda la programación completa de los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3, etc.) y eventos exclusivos en vivo se transmiten directamente a través de esta plataforma de streaming. Ver en ESPN App / Sitio Web: Puedes ingresar a la sección de transmisiones de la aplicación o a la web oficial de ESPN Watch. Si tienes contratado un servicio de televisión por cable, puedes iniciar sesión con las credenciales de tu proveedor (como Movistar, DirecTV, Claro, etc.) para ver la señal en vivo sin costo adicional.