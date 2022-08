Liverpool vs. Fulham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 de la Premier League, este sábado 6 de agosto desde las 6:30 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Con el colombiano Luis Díaz desde el arranque, Liverpool iniciará su participación en la nueva temporada de la liga inglesa, cuando visite a Fulham. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Craven Cottage.

VIDEO RECOMENDADO Plantel completo del Liverpool entrena con miras al inicio de temporada. (Video: LiverpoolTV)