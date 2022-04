Manchester City vs. Watford EN VIVO - Premier League por ESPN y STAR+

Manchester City vs. Watford EN VIVO por ESPN: se enfrentan este sábado 23 de abril desde las 9:00 a. m. (hora peruana) por la jornada 34 de la Premier League de Inglaterra. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Etihad Stadium y el árbitro Kevin Friend será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester City es líder de la clasificación, sumando 77 puntos, uno más que Liverpool; en tanto que Watford se encuentra en la casilla 19, en zona de descenso, con 22 unidades, a siete de la salvación.

EN QUÉ CANAL VER MANCHESTER CITY VS. WATFORD

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: ESPN, Star+

España: DAZN 1, DAZN, Movistar+

Estados Unidos: UNIVERSO, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: Star+, ESPN

MANCHESTER CITY VS. WATFORD: A QUÉ HORA ES

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 8.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Texas

Perú – 9.00 a. m.

Ecuador – 9.00 a. m.

Colombia – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 10.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 a. m.

Chile – 10.00 a. m.

Paraguay – 10.00 a. m.

Venezuela – 10.00 a. m.

Uruguay – 11.00 a. m.

Argentina – 11.00 a. m.

Brasil – 11.00 a. m.

Inglaterra - 3.00 p. m.

España – 4.00 p. m.

Italia – 4.00 p. m.

El plantel dirigido por Pep Guardiola nuevamente ha hecho gala de su poderío a lo largo de la temporada y por ello se mantiene con ventaja de cara al título. No obstante, los ‘Ciudadanos’ tienen la presión de no fallar, dado que cualquier tropiezo podría ser aprovechado por Liverpool, que está muy cerca.

Para esta nueva jornada, Manchester City luce como gran favorito, aunque es claro que el comando técnico también tiene en la mira el choque ante Real Madrid, por la semifinal de la Champions League. Debido a ello, se esperan algunas modificaciones en el esquema inicial que saltará al campo.

En ese sentido, todo indica que Jack Grealish y Gabriel Jesus serán los líderes en la ofensiva, teniendo la compañía de Raheem Sterling, quien es habitual titular. Por otro lado, Fernandinho aparece como probable eje en la mitad del campo, para que Rodri pueda llegar descansado al siguiente compromiso.

Por su parte, Watford vive nuevamente una crisis futbolística y es candidato a descender, tan solo un año después de haber regresado a la Premier League. La presencia del experimentado entrenador Roy Hodgson en el banquillo ayudó a mejorar algunos aspectos colectivos, pero no ha sido suficiente para aliviar los problemas de la institución.

En la fecha anterior, ‘The Hornets’ cayeron ante Brentford (1-2), encadenando tres caídas al hilo. Debido al complicado rival que tendrán ahora por delante, el equipo tendrá que aprovechar las ocasiones que pueda tener en el ataque y Emmanuel Dennis será determinante (tiene 10 goles y cinco asistencias en este curso).

MANCHESTER CITY VS. WATFORD: HISTORIAL

Desde diciembre del 2016, los partidos Manchester City vs. Watford se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance totalmente favorable para los ‘Citizens’: ganaron siempre y cuatro veces fueron por goleada.

04-12-2021: Watford 1-3 Manchester City - Premier League

21-07-2020: Watford 0-4 Manchester City - Premier League

21-09-2019: Manchester City 8-0 Watford - Premier League

18-05-2019: Manchester City 6-0 Watford - FA Cup

09-03-2019: Manchester City 3-1 Watford - Premier League

04-12-2018: Watford 1-2 Manchester City - Premier League

02-01-2018: Manchester City 3-1 Watford - Premier League

16-09-2017: Watford 0-6 Manchester City - Premier League

21-05-2017: Watford 0-5 Manchester City - Premier League

14-12-2016: Manchester City 2-0 Watford - Premier League

ALINEACIONES POSIBLES, MANCHESTER CITY VS. WATFORD

Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Ilkay Gündogan, Fernandinho, Kevin de Bruyne; Gabriel Jesus, Raheem Sterling y Jack Grealish.

Watford: Ben Foster; Kiko Femenía, Christian Kabasele, Samir, Hassane Kamara; Moussa Sissoko, Imrán Louza, Juraj Kucka; Ismaïla Sarr, Joao Pedro y Emmanuel Dennis.