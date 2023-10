Manchester United vs. Manchester City en vivo online: transmisión del partido por la fecha 10 de la Premier League, este domingo 29 de octubre del 2023. El encuentro está programado para iniciar a las 10:30 (hora peruana) y 12:30 (hora argentina), desde Old Trafford, ‘El teatro de los sueños´. El conjunto dirigido por ‘Pep’ Guardiola perdió el liderato en las últimas jornadas tras dos derrotas consecutivas, pero se mantiene al acecho en la segunda posición. Por su lado, los pupilos de Ten Hag no atraviesan su mejor momento y actualmente ocupan la octava casilla con cuatro derrotas y cinco victorias. El partido se puede ver por ESPN, Star Plus, Paramount+, DAZN y Movistar.

VIDEO RECOMENDADO Manchester United vs Manchester City en vivo online por la Premier League.