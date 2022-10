Vía ESPN, Manchester United vs Sheriff Tiraspol juegan este jueves 27 de octubre desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la quinta fecha del Grupo E de la Europa League. Las acciones se desarrollarán en el estadio Old Trafford y el árbitro griego Anastasios Sidiropoulos será el encargado de impartir justicia. En este momento, Real Sociedad es líder del grupo, con 12 puntos; seguido por Manchester United, con nueve; Sheriff, que tiene tres; y Omonia, que no sumó unidades.

