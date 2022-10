Manchester United vs. Tottenham en vivo se enfrentan este miércoles 19 de octubre por la Premier League en el estadio Old Trafford. El equipo dirigido por Erik Ten Hag busca acercarse a puestos de Champions League, mientras los Spurs intentan no perderle el paso al líder, Arsenal. El encuentro va desde las 14:15 (hora de Colombia, Perú y México) y 16:15 (hora de Argentina, Uruguay y Chile). La transmisión del partido será a través de las señales de ESPN y Star Plus.

