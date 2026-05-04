ESPN EN VIVO: es el canal en Perú y Sudamérica que transmite el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League en el Emirates Stadium. Los ‘Colchoneros’ visitan a los ‘Gunners’ en Londres con la finalidad de sacar un resultado positivo que les permita meterse a una nueva final. Como se sabe, el partido de ida quedó 1-1 y la llave está abierta. A continuación, te mostramos cómo ver la señal de ESPN EN VIVO.

¿Dónde ver ESPN en vivo, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

ESPN EN VIVO, transmitirá el partido de Atlético Madrid vs Arsenal para todo el Perú, Colombia y resto de Sudamérica. Para que puedas ver ESPN en directo, tendrás que contratar el servicio de cable como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

¿Qué canal es ESPN EN VIVO, según tu país?

País Operadores principales Canal ESPN Perú Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 504 (SD) / 740 (HD) · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 65 / 523 Colombia Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 483 / 884 · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 511 / 1511 Ecuador DirecTV / Claro TV DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 90 / 590 Venezuela SimpleTV / Movistar TV SimpleTV: 621 · Movistar: 483 Bolivia Tigo Tigo: 508 / 701 Argentina Cablevisión / DirecTV Cablevisión: 22 / 103 · DirecTV: 621 / 1621 Uruguay DirecTV DirecTV: 621 / 1621 Paraguay Claro TV / Tigo Claro: 63 / 124 · Tigo: 104 (referencial ESPN2) Chile VTR / DirecTV / Claro TV VTR: 49–55 / 841 HD · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 174 / 474

¿Dónde ver ESPN en Perú, partido de Atlético Madrid vs Arsenal HOY?

Para ver ESPN en Perú, deberás de contratar el servicio de cable como Movistar: 504 (SD) / 740 (HD), DirecTV: 621 / 1621 o Claro: 65 / 523. Esos son los canales que transmitirán el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League.

¿Dónde ver ESPN en Colombia, partido de Atlético Madrid vs Arsenal HOY?

Para ver ESPN en Colombia, deberás de contratar el servicio de cable como Movistar: 483 / 884, DirecTV: 621 / 1621 o Claro: 511 / 1511. Esos son los canales que transmitirán el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por semifinal vuelta de Champions League.

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

Disney+ Premium también transmitirá el partido de Atlético Madrid vs Arsenal por semifinal vuelta de Champions League. Para ver Disney+ Premium en Perú, solo necesitas suscribirte directamente a la plataforma desde su página web o aplicación. El plan Premium tiene un costo aproximado de S/68.90 al mes o S/577.90 al año y puedes pagarlo con tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Este plan es el más completo porque incluye todos los contenidos deportivos de ESPN en vivo, además de películas, series y producciones exclusivas de Disney, Marvel, Star Wars y más. También permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo y en calidad 4K.

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League

Fecha : Martes 5 de mayo del 2026

: Martes 5 de mayo del 2026 Partido : Arsenal vs Atlético Madrid

: Arsenal vs Atlético Madrid Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, tabii, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Emirates Stadium