Liverpool vs. Chelsea EN VIVO ONLINE vía ESPN 3 este sábado 28 de agosto desde las 11:30 a.m. de Perú por la fecha 3 de la Premier League de Inglaterra. El partido se jugará en el estadio Anfield Road y será transmitido por las diferentes plataformas de ESPN para Sudamérica. Aquí te contamos todos los detalles del partido, con la lista de canales, horarios, posibles alineaciones y estadísticas.

Liverpool vs. Chelsea: previa

La Premier League depara partidos intensos cada fin de semana y ahora no será la excepción, dado que en la tercera semana de competencia se verán las caras dos gigantes y aspirantes al título: Liverpool y Chelsea. El encuentro es de gran interés en el certamen y por ello el experimentado árbitro Anthony Taylor se encargará de impartir justicia.

Actualmente, ambos equipos se encuentran en lo más alto de la tabla de posiciones y con similares estadísticas: dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. En el cuadro ‘Red’, Diogo Jota es el goleador con dos anotaciones hasta ahora, mientras que Mohamed Salah es el máximo asistente, también con dos en total.

Por su parte, los ‘Blues’ se han repartido las celebraciones hasta ahora, sumando a Reece James, Marcos Alonso, Trevoh Chalobah, Christian Pulisic y Romelu Lukaku. Precisamente, este último futbolista es llamado a ser el artillero del equipo esta temporada.

El delantero belga demostró que está fino de cara al gol en su partido de presentación el pasado fin de semana: abrió el marcador en la victoria frente al Arsenal en el clásico de Londres. Lukaku ha tenido impacto desde su primer juego y todo indica que Timo Werner tendrá muy difícil volver al once titular.

Una historia similar es la que vive Roberto Firmino en Liverpool, dado que no ha mostrado un rendimiento sostenido en la última temporada y su puesto ha sido ocupado por Diogo Jota. No obstante, el brasileño todavía es una opción habitual de cambio para Jürgen Klopp y aprovechó sus minutos de juego, sumando ya un gol.

En la ofensiva, ambos equipos lucen de gran forma, pero tendrán en la campaña pasada quedaron en deuda, dejando partidos con pocos goles. No obstante, repetir esa tendencia no sería un problema para Chelsea, que tiene un grato recuerdo de haber ganado en Anfield (1-0). En contraparte, la última vez que Liverpool ganó en casa fue con un contundente 5-3.

Liverpool vs. Chelsea: historial de partidos

De acuerdo a los últimos enfrentamientos directos del Liverpool vs. Chelsea, no existe un favorito claro. En los 10 partidos más recientes, cada equipo ganó en cuatro ocasiones y hubo dos empates. No obstante, una de esas igualdades se dio en la Supercopa de Europa, que los ‘Reds’ terminaron ganando por penales.

04-03-2021: Liverpool 0-1 Chelsea - Premier League

20-09-2020: Chelsea 0-2 Liverpool - Premier League

22-07-2020: Liverpool 5-3 Chelsea - Premier League

03-03-2020: Chelsea 2-0 Liverpool - FA Cup

22-09-2019: Chelsea 1-2 Liverpool - Premier League

14-08-2019: Liverpool 2-2 (penales 5-4) Chelsea - Supercopa de Europa

14-04-2019: Liverpool 2-0 Chelsea - Premier League

29-09-2018: Chelsea 1-1 Liverpool - Premier League

26-09-2018: Liverpool 1-2 Chelsea - EFL Cup

06-05-2018: Chelsea 1-0 Liverpool - Premier League

Liverpool vs. Chelsea: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Trent Alexander Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Digo Jota y Sadio Mané.

Chelsea: Édouard Mendy; César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger; Reece James, N’Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Kai Havertz, Mason Mount y Romelu Lukaku.

Liverpool vs. Chelsea: horarios en el mundo

Perú – 11:30 a.m.

México – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Estados Unidos – 9:30 a.m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 11:30 a.m. hora de Texas

Estados Unidos – 12:30 m. hora de Miami

Colombia – 11:30 a.m.

Argentina – 1:30 p.m.

España – 6:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Paraguay – 12:30 m.

Chile – 12:30 m.

Brasil – 1:30 p.m.

Bolivia – 12:30 m.

Venezuela – 12:30 m.

Canadá – 12:30 m.

Italia – 6:30 p.m.

Francia – 6:30 p.m.

Alemania – 6:30 p.m.

Portugal – 5:30 p.m.

Holanda – 6:30 p.m.

Inglaterra – 5:30 p.m.

Liverpool vs. Chelsea: canales en el mundo

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN, DAZN 1, Movistar+

Estados Unidos: SiriusXM FC, Telemundo, NBC, Peacock, NBC Sports App, nbcsports, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

