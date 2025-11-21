ESPN EN VIVO: ver transmisión del partido de Lanús vs. Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA and Luis ROBAYO / AFP)
ESPN EN VIVO: ver transmisión del partido de Lanús vs. Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA and Luis ROBAYO / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA LUIS ROBAYO
Redacción EC
Redacción EC

ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs. por la final de la . El partido arrancará a las 5 de la tarde (hora de Argentina) este sábado 22 del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC