ESPN EN VIVO: transmite el partido de Universitario vs Nacional por la jornada 5 de la Copa Libertadores 2026 desde el estadio Gran Parque Central. El partido arrancará a las 17:00 (horario peruano) este miércoles 20 de mayo del 2026. Para ver ESPN en Perú, puedes utilizar plataformas de streaming como Disney+, contratar un plan de televisión por cable con operadores locales (como Movistar, Claro o DirecTV) o usar la ESPN App vinculando tu proveedor de cable.

¿Cómo ver ESPN ONLINE en Perú?

Puedes disfrutar de la programación y los eventos deportivos de ESPN a través del plan Disney+ Premium, que transmite las señales en vivo y el contenido exclusivo de la cadena. Esta vez, tendrá la transmisión del partido de Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026.

Transmisión oficial de ESPN EN VIVO ONLINE, para ver partido de Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026 desde el Gran Parque Central. / CONNIE FRANCE

Si tienes problemas visualizando los canales en vivo en tu perfil, ingresa desde un navegador web, ve a “Editar perfiles”, selecciona tu usuario y asegúrate de activar la opción “En vivo y sin clasificación” en el control parental para que se habilite todo el contenido deportivo.

¿Dónde ver ESPN por cable en Perú?

Los canales de ESPN (que incluyen ESPN, ESPN 2, ESPN 3, entre otros) están disponibles en los paquetes estándar y HD de los principales proveedores de televisión en el país:

Movistar TV: Puedes consultar los canales y la transmisión en la página de ESPN en Vivo Movistar, además de acceder al catálogo mediante la Movistar TV App.

Puedes consultar los canales y la transmisión en la página de ESPN en Vivo Movistar, además de acceder al catálogo mediante la Movistar TV App. DirecTV (DGO): Permite ver la señal lineal de ESPN por medio de su aplicación de streaming.

Permite ver la señal lineal de ESPN por medio de su aplicación de streaming. Claro TV: Incluye la señal de ESPN en su grilla de canales básicos y HD.

ESPN App (Con cableoperador)

Si ya cuentas con un servicio de televisión por cable contratado en Perú, puedes descargar la aplicación oficial ESPN App (disponible para iOS y Android) y vincular tu cuenta. Esto te permitirá ver las distintas señales de ESPN y la cobertura de eventos en vivo desde tu celular o tableta.

Transmisión oficial de ESPN EN VIVO ONLINE, para ver partido de Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026 desde el Gran Parque Central.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

El canal de ESPN varía según el proveedor de televisión paga que tengas contratado en Perú. Las ubicaciones más comunes en las grillas de programación son:

DirecTV: Canal 621 (SD) y 1621 (HD). Para ESPN 2, sintoniza el 209.

Canal 621 (SD) y 1621 (HD). Para ESPN 2, sintoniza el 209. Movistar TV: Canal 17, 18, 19 o 20 en la señal básica y varía en digital/HD (por ejemplo, ESPN HD suele estar en el 715 y ESPN 2 en el 716).

Canal 17, 18, 19 o 20 en la señal básica y varía en digital/HD (por ejemplo, ESPN HD suele estar en el 715 y ESPN 2 en el 716). Claro TV: Canal 63 (SD) para el paquete básico, y en la grilla digital suele estar en el 36