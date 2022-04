Real Madrid vs. Getafe EN VIVO ESPN 3: se enfrentarán este sábado 09 de abril desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 31 de LaLiga Santander. El partido también será transmitido por Star Plus, Directv GO y Movistar LaLiga, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Santiago Bernabéu y el árbitro César Soto Grado será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Real Madrid lidera la clasificación, sumando 69 puntos, 12 más que Barcelona, su más cercano perseguidor; en tanto que Getafe está en la casilla 14, con 32 unidades, seis por encima de la zona de descenso.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. GETAFE

Argentina: Star+, ESPN3 Argentina

Bolivia: Star+, ESPN3

Brasil: Star+

Chile: ESPN3, Star+

Colombia: Star+, ESPN3

Ecuador: Star+, ESPN3

Internacional: Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN3, Star+

Perú: Star+, ESPN3

España: Movistar Liga de Campeones UHD, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN3, Star+

Venezuela: Star+, ESPN3

REAL MADRID VS. GETAFE: HORARIO

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Chile – 3.00 p. m.

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Paraguay – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

El nivel actual de los ‘Merengues’ es impresionante, no solo por lo hecho en el torneo local, sino también en competencia internacional. A mitad de semana, los dirigidos por Carlo Ancelotti vencieron 3-1 a Chelsea, de visita en Londres, en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

La principal figura de aquel encuentro fue Karim Benzema, quien se lució con un hat-trick y acumula siete presentaciones consecutivas inflando las redes al menos una vez. Precisamente, el francés liderará la ofensiva en esta nueva jornada en LaLiga Santander, con la intención de ampliar su récord: tiene 24 goles y 11 asistencias.

De la misma forma, todo apunta a que Vinicius y Marco Asensio serán los socios del ‘Gato’ en la delantera. En tanto, la mitad del campo podría sufrir modificaciones, dado que Toni Kroos y Luka Modric podrían descansar, para permitir la aparición de Eduardo Camavinga desde el inicio.

Por su parte, Getafe tiene una campaña irregular, aunque el plantel llega motivado por vencer a Mallorca (1-0) en la fecha anterior. Dicha victoria sirvió para que el equipo pueda acabar con la racha negativa de seis juegos sin ganar: hubo un registro de cuatro empates y dos derrotas.

La principal causa del déficit de los ‘Azulones’ tiene que ver con la poca efectividad en el ataque. En lo que va de la temporada liguera, la institución celebró 28 anotaciones y el 50 % fue gracias a Enes Ünal. El goleador turco pretende aumentar su cifra ante Real Madrid.

REAL MADRID VS. GETAFE: HISTORIAL

Desde octubre del 2017, los partidos Real Madrid vs. Getafe se dieron en 10 ocasiones, dejando estadísticas favorables para los ‘Merengues’: ganaron siete veces. Getafe solo impuso condiciones en una oportunidad, pero curiosamente fue en el más reciente enfrentamiento.

02-01-2022: Getafe 1-0 Real Madrid - LaLiga Santander

18-04-2021: Getafe 0-0 Real Madrid - LaLiga Santander

09-02-2021: Real Madrid 2-0 Getafe - LaLiga Santander

15-09-2020: Real Madrid 6-0 Getafe - Amistoso

02-07-2020: Real Madrid 1-0 Getafe - LaLiga Santander

04-01-2020: Getafe 0-3 Real Madrid - LaLiga Santander

25-04-2019: Getafe 0-0 Real Madrid - LaLiga Santander

19-08-2018: Real Madrid 2-0 Getafe - LaLiga Santander

03-03-2018: Real Madrid 3-1 Getafe - LaLiga Santander

14-10-2017: Getafe 1-2 Real Madrid - LaLiga Santander

REAL MADRID VS. GETAFE: ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Casemiro; Marco Asensio, Karim Benzema y Vinicius.

Getafe: David Soria; Stefan Mitrovic, Djené Dakonam, Erick Cabaco; Damián Suárez, Nemanja Maksimovic, Óscar Rodríguez, Carles Aleñá, Mathías Olivera; Enes Ünal y Sandro Ramírez.

Real Madrid quedó listo para el partido contra Getafe por LaLiga | Fuente: @realmadrid

