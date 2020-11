Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: sigue MINUTO A MINUTO el duelo por LaLiga

Real Madrid vs. Valencia se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el duelo válido por la novena jornada de LaLiga Santander en el estadio Mestalla. Los dirigidos por Zinedine Zidane necesitan sumar tres puntos si quieren continuar peleando en la parte alta de la clasificación. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido.

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

Valencia: Jaume; Wass, Gabriel, Guillamón, Gayá; Musah, Carlos Soler, Racic, Cheryshev; Maxi Gómez.

Real Madrid vs. Valencia: horarios y canales

Perú: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN México: 14:00 / Sky HD

14:00 / Sky HD Chile: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Colombia: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Ecuador: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Argentina: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Uruguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Estados Unidos: 13:00 PT / Bein Sports

13:00 PT Bein Sports España: 21:00 / Movistar LaLiga

Real Madrid vs. Valencia: previa del partido

Martin Odegaard es novedad en la lista de convocados de Zinedine Zidane para la visita del Real Madrid al Valencia, para la que no puede contar con Casemiro, Militao y Eden Hazard por coronavirus, ni los lesionados Dani Carvajal, Nacho Fernández y Álvaro Odriozola.

“Es desconcertante porque nunca sabes qué va a pasar. No sabes en qué momento vas a dar positivo o no... Es lo que ha pasado (con Hazard y Casemiro). No hubo nada especial, son personas responsables, que tienen cuidado (...) obviamente hubiera preferido tenerlos”, lamentó ‘Zizou’ en conferencia de prensa.

“Están bien. No están contentos por lo que ha sucedido, pero anímicamente están bien y físicamente también. ‘Casi’ tiene un poco de síntomas, pero dentro de la dificultad, están bien”, dijo. “Les dejé un mensaje, volveré a hablar con ellos más tarde. Es algo que puede pasar y tenemos que aceptarlo”, añadió el técnico merengue.

👔💬 #Zidane : "Están bien. No están contentos por lo sucedido pero anímica y físicamente están bien. Les he dejado un mensaje y luego hablaré con ellos. Son cosas que pasan de vez en cuando y hay que aceptar lo sucedido."#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/pb883FkWUQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2020

Recuperado de su lesión en el sóleo derecho regresa Odegaard a una convocatoria, novedad de Zidane para visitar al Valencia en un centro del campo que pierde a Hazard por la covid-19. Al brasileño Militao se sumó el belga y Casemiro, positivos en los controles del viernes.

En la enfermería siguen Dani Carvajal por su lesión de rodilla y Nacho junto a Odriozola por lesiones musculares. Zidane ha convocado a 20 jugadores y mantiene en la convocatoria al lateral derecho canterano Sergio Santos.

🎥 Sesión muy exigente con el único objetivo de 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐑, 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐑 𝐘 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐑 al @realmadrid mañana en #Mestalla 🏟️



¡ 𝐕 𝐀 𝐌 𝐎 𝐒 𝐄 𝐐 𝐔 𝐈 𝐏 𝐎 ❗💪🏽#ValenciaRealMadrid 🦇⚪ #AMUNTValencia pic.twitter.com/gHiWyQjztF — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) November 7, 2020

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, tratará de imponerse por primera vez al conjunto madridista después de haberse visto las caras en seis ocasiones.

El balance del técnico navarro ante el conjunto blanco ha sido de tres derrotas y tres empates con doce goles en contra y tan solo cinco a favor.

