ESPN EN VIVO, sigue Manchester United vs. Manchester City con Cristiano Ronaldo por la Premier League

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este sábado 6 de noviembre en el Old Trafford en el clásico de la ciudad por la jornada11 de la Premier League. El partido se jugará a partir de las 7:30 a. m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva a través de ESPN y Star Plus.

Manchester United vs. Manchester City: posible alineaciones

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw; McTominay, Fred, Fernandes; Greenwood, Cavani, Cristiano Ronaldo.

Man. City: Ederson; Cancelo, Laporte, Dias, Walker; Foden, Rodri, De Bruyne, Silva; Grealish, G. Jesús.

Manchester United vs. Manchester City: horarios en el mundo

Perú: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Paraguay: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Manchester United vs. Manchester City: últimos enfrentamientos

Ambas escuadras se han enfrentado en 189 ocasiones contando todas las competiciones. El saldo es favorable para el Manchester United con 77 victorias, 53 empates y 55 derrotas. A continuación, repasa sus últimos duelos.

Man. City 0-2 Man. United por Premier League: marzo 2021

Enero 2021 | Man. United 0-2 Man. City por EFL Cup: enero 2021

Man. United 0-0 Man. City por Premier League: diciembre 2020

Man. United 2-0 Man. City por Permier League: marzo 2020

Man. City 0-1 Man. United por EFL Cup: enero 2020

Manchester United vs. Manchester City: canales en el mundo

Perú: Star+ y ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, Star+ y ESPN2 Colombia

Ecuador: Star+ y ESPN Sur

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Bolivia: Star+ y ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur y Star+

Argentina: ESPN Sur y Star+

Chile: ESPN Sur y Star+

Paraguay: ESPN Sur y Star+

Uruguay: ESPN Sur y Star+

Manchester United vs. Manchester City: previa

Los ‘Red Devils’ llegan a este encuentro motivados tras la goleada que le propinaron al Tottenham en la reciente fecha de la liga inglesa. Asimismo, a mitad de semana, empataron en el último minuto al Atalanta por la UEFA Champions League con una espectacular actuación de Cristiano Ronaldo, quien marcó un doblete.

El ‘Comandante’ y Edison Cavani liderarán el ataque del United que, hasta el momento, se ubica en la quinta posición con 17 unidades. Un victoria ante su clásico rival le permitirá a Ole Gunnar Solskjær estar más tranquilo luego de los difíciles días que vivió tras ser humillado por el Liverpool (5-0).

Por su parte, los ‘Citizens’ arriban a este cotejo tras vencer por 4-1 al Brujas por la fase de grupo de la Liga de Campeones. No obstante, en la fecha pasada de la Premier League, perdieron 2-0 en su visita al Crystal Palace.

La escuadra dirigida por Josep Guardiola no quiere perder el paso en la liga inglesa y, por eso, busca una triunfo que les permita acercarse al líder Chelsea (25 puntos). Por ahora, los ‘Sky Blues’ marchan en la tercera casilla con 20 unidades.

Los ‘Red Devils’ no podrán contar con Raphael Varane por lesión de Paul Pogba por suspensión, mientras que los ‘Ciudadanos’ afrontarán el cotejo sin Ferrán Torres y Aymeric Laporte, también por lesión y suspensión, respectivamente.

Por su parte, el entrenador del United habló sobre este interesante encuentro ante el City. “Es un partido especial, por supuesto. La última vez que jugamos un derbi de Mánchester con aficionados el ambiente fue increíble. Hay que empezar enchufados”, manifestó en rueda de prensa.

Además, defendió a Cristiano Ronaldo de las críticas que viene recibiendo. “Es uno de los mejores jugadores de la historia. Su impacto ha sido increíble. Está marcando goles, trabajando para el equipo. Es un gran profesional. ¿Cómo puede decir la gente que eso es algo negativo? No lo entiendo”, señaló.

Conforme a los criterios de Saber más