Vía ESPN y STAR Plus, Italia vs Inglaterra EN VIVO este viernes 23 de septiembre por el grupo C de la UEFA Nations League en el emblemático Estadio San Siro. El compromiso se jugará a partir de la 1:45 p. m. (hora peruana). La ‘Azurri’ se ubica en la tercera casilla con cinco unidades y a dos puntos del líder Hungría. Por eso, está en la obligación de ganar en condición de local para tener opciones de clasificar a la siguiente etapa en la última fecha, pues como se recuerda solo pasa uno por grupo.

