Manchester United vs. Arsenal EN VIVO ONLINE por la jornada 6 de la Premier League, este domingo 4 de septiembre desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Paramount+ y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Se espera que Cristiano Ronaldo tenga minutos en los ‘Diablos Rojos’.

VIDEO RECOMENDADO De estar a un paso del retiro del fútbol profesional tras el paro cardiaco que sufrió hace ya más de un año en pleno partido de la Eurocopa, a volver a la élite del fútbol y a un club ‘top’. Christian Eriksen es nuevo jugador del Manchester United.