Vía ESPN en vivo y STAR Plus (STAR+), PSG vs. Brest EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la séptima jornada de la Ligue 1 este sábado 10 de septiembre del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el Estadio Parque de los Príncipes. Paris Saint Germain quiere seguir el camino victorioso en la temporada y vuelve a la acción en el torneo local. Por lo apretado del calendario, se espera que el técnico Christophe Galtier realice algunas modificaciones con el segundo compromiso de la Champions League la semana entrante y otro más por la liga antes del parón por la jornada FIFA

VIDEO RECOMENDADO PSG se alista para enfrentarse ante Brest por la Ligue 1. (Video: PSG)