ESPN está de fiesta: SportsCenter celebra 25 años ofreciendo lo mejor del deporte en toda Latinoamérica.

Desde hace 25 años los oídos de los fanáticos del deporte saben que cuando se escucha la inconfundible melodía Tara-rá tara-rá, eso significa que hasta el más exigente de los fans quedará satisfecho con lo que le ofrecerá SportsCenter, con su garantía de información precisa y confiable, más la calidad inalterable de producción e imagen.

Indudablemente, SportsCenter es el show insignia de ESPN, con el más completo contenedor de la actualidad deportiva en compactos, entrevistas y coberturas especiales. Sus múltiples ediciones semanales concentran toda la acción, noticias, análisis, entretenimiento y comentarios en profundidad del panorama local e internacional.

“Desde aquella primera edición hace 25 años, se convirtió en el show deportivo más reconocido de América Latina, símbolo de pasión, profesionalismo y excelencia. Es sorprendente la historia compartida con grandes protagonistas y con millones de fans. Sin dudas, todos crecimos viendo SportsCenter”, expresó Bruno Zurlo, SVP & GM Sports LATAM TWDC.

En nueve oportunidades fue distinguido en Argentina con los premios Martín Fierro al mejor noticiero deportivo de televisión por cable por sus producciones en los años 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2021 y 2022, sumando el año pasado el máximo halago del Martín Fierro de Oro. Desde Buenos Aires se producen ediciones para la Argentina, Chile, Colombia y Centroamérica, convirtiéndose aquel 15 de noviembre de 2000 en la primera que se produjo para una señal panregional fuera de los Estados Unidos.

SportsCenter en Brasil y México

En Brasil y México se producen las ediciones locales, destacándose que el SportsCenter brasileño fue distinguido este año con el certificado del Libro Guinness por la acción del Combate al Sedentarismo, producción en la que los presentadores realizaron el show a lo largo de una carrera de 30 minutos, tiempo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para ejercicios físicos diarios.

Con un estilo ágil, dinámico y cercano, SportsCenter cuenta con seriedad, objetividad y pasión en sus pantallas como figuras deslumbrantes como Messi, Ronaldo, Neymar, Marta, Federer, Nadal, Djokovic, Serena Williams, LeBron James, Ginóbili, Schumacher, Hamilton, Verstappen o Canelo Alvarez, entre otros, desarrollaron en estos 25 años sus brillantes campañas.