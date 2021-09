PSG vs. Olympique Lyon EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la sexta jornada de la Ligue 1 domingo 19 de septiembre desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Parque de los Príncipes.

El equipo de Mauricio Pochettino regresa a casa después de la decepcionante presentación a mitad de semana contra Brujas (1-1) en la Champions League. El duelo en Bélgica tuvo un ingrediente extra: la primera vez desde el inicio de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Las sensaciones no fueron positivas, pero el técnico argentino cree que el tridente tiene mucho por dar. No obstante, es probable que el argentino, el brasileño y el francés no salgan juntos desde el arranque en la contienda frente a Lyon.

Mbappé se marchó lesionado del partido contra Brujas. Pese a que la evolución del galo es favorable, es posible que se quede entre los suplentes. Entonces, Leo Messi y Neymar tendrán la oportunidad de juntarse, como cuando estuvieron en Barcelona.

¿Cómo ver PSG vs. Olympique Lyon de la Ligue 1?

ESPN es la señal habilitada para ver el partido de la Ligue 1 que presentará a PSG con dudas en el medio sector. Marco Verratti tiene molestias en la rodilla y su presencia no está confirmada. Mientras que Georginio Wijnaldum todavía no termina de convencer al técnico.

En tal contexto, Pochettino debería apostar por Ander Herrera, quien marcó el gol contra Brujas en la Liga de Campeones. El medio español tendrá la compañía de Idrissa Gueye, que no estuvo en Bélgica por suspensión.

Por su lado, Olympique Lyon ha ido de menos a más en las semanas iniciales de la campaña. El conjunto entrenado por Peter Bosz dejó muchas dudas luego de perder un partido y empatar otros dos en la Ligue 1.

Sin embargo, Lyon supo reponerse con una victoria frente a Nantes previo a la jornada internacional. Al retorno del parón por fechas de FIFA, el equipo venció a Estrasburgo y luego se impuso a mitad de la semana ante Rangers de Escocia en la Europa League.

¿A qué hora juegan PSG vs. Olympique Lyon de la Ligue 1?

Perú – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

PSG vs. Olympique Lyon: alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma/Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo; Ander Herrera, Danilo Pereira, Idrissa Gueye; Lionel Messi, Mauro Icardi, Neymar.

Olympique Lyon: Anthony Lopes; Malo Gusto, Jason Denayer, Damien Da Silva, Emerson; Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret; Lucas Paqueta, Houssem Aouar, Xerdan Shaquiri; Islam Slimani/Karl Toto Ekambi.

¿Dónde jugarán PSG vs. Olympique Lyon de la Ligue 1?