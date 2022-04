Manchester City vs. Burnley EN VIVO ONLINE por una nueva jornada de la Premier League de Inglaterra este sábado 02 de abril desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Podrás seguir el minuto a minuto del duelo entre los conjuntos ingleses por la web de El Comercio.

Un duelo complicado para los dirigidos por Pep Guardiola, ya que deberán ganar para evitar se alcanzados por Liverpool. Manchester City visitará al Burnley en el Turf Moor Stadium por la fecha 21 de la primera división de la liga inglesa.

Manchester City regresa tras la para por la fecha FIFA de selecciones y lo hace estando en el primer lugar de la tabla de la Premier League con 70 puntos, uno encima que el conjunto de Klopp.

Manchester City vs. Burnley: horarios

Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 9:00 a.m. Si te encuentras en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 11:00 a.m. Para el territorio de México y Centroamérica el partido arranca a las 8:00 a.m.

Cabe destacar que, antes que inicie el juego de los ‘Citizens’ podrían no iniciar primeros ya que el Liverpool se enfrentará al Watford en el estadio Anfield desde las 06:30 a.m. (hora peruana).

Manchester City vs. Burnley: canales de transmisión

Para ver el partido entre Manchester City vs Burnley de la Premier League hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de DAZN. Si te encuentras en México puedes verlo vía Sky Sports. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Manchester City vs. Burnley?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester City y Burnley puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Por el otro está el Burnley que, está en la posición 19 de la tabla de posiciones. De mantenerse, podría despedirse de la primera división. Por tal motivo, buscará recuperarse y alcanzar los cuatro puntos de distancia que tiene con el Everton de Frank Lampard.

