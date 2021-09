Portugal vs. Irlanda EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 del Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022 este miércoles 1 de agosto desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Be Mad. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Liderada por Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal recibirá a Irlanda, en busca de una nueva victoria para acercarse a la clasificación al Mundial. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Algarve.

Portugal vs. Irlanda: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - 1:45 p.m. - ESPN

Ecuador - 1:45 p.m. - ESPN

Colombia - 1:45 p.m. - ESPN

Bolivia - 2:45 p.m. - ESPN

Venezuela - 2:45 p.m. - ESPN

Paraguay - 2:45 p.m. - ESPN

Chile - 2:45 p.m. - ESPN

Argentina - 3:45 p.m. - ESPN

Uruguay - 3:45 p.m. - ESPN

Brasil - 3:45 p.m. - ESPN

España - 8:45 p.m. - Be Mad

El combinado confiará en la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo, que acaba de fichar por Manchester United luego de tres temporadas en Juventus. ‘CR7′, por lo pronto, centrará toda su atención en su selección, con la que podría romper un nuevo récord.

La estrella podría convertirse en el jugador que ha marcado más goles con su selección en toda la historia del fútbol. Hasta ahora, Cristiano Ronaldo ha convertido 109 tantos con la elástica lusa, los mismos que consiguió el iraní Ali Daei.

Más allá de ese ingrediente especial, el seleccionador portugués Fernando Santos no quiere que el registro personal sea el foco de atención: “Mal nos irá si estuviéramos centrados en este aspecto”, dijo el técnico en rueda de prensa

Si el lunes el valencianista Gonçalo Guedes dijo en rueda de prensa que “vamos a ayudarlo a batir el récord”, hoy el seleccionador ha dejado claro que entiende el interés mediático, pero que el único objetivo es vencer a Irlanda.

En el Grupo A, Portugal y Serbia lideran la tabla con 7 puntos cada una. Luxemburgo es tercero con tres unidades e Irlanda y Azerbaiyán son colistas con dos partidos y cero puntos.

Sin embargo, Santos no quiere muestras de confianza ante el rival y recordó que la mayoría de los jugadores irlandeses militan en la Premier.

“Hoy ya no es fácil ganar a nadie, eso ya no existe”, insistió en la comparecencia en la Ciudad del Fútbol de Lisboa, donde está concentrado el combinado de ‘las quinas’.

Portugal vs. Irlanda: probables alineaciones

Portugal: Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Pereira, Moutinho, Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Jota. DT: Fernando Santos.

Irlanda: Kelleher, Egan, Duffy, O’Shea, Doherty, Hendrick, Hourihane, Cullen, McClean, Connolly y Idah. DT: Stephen Kenny.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...