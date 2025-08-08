ESPN Premium en vivo: pasa el partido de Boca vs. Racing desde La Bombonera por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO? Para que puedas ver ESPN Premium tienes que contrata el Pack Fútbol. Este servicio solo está disponible en televisión paga como: Flow, Telecentro, DirecTV, Movistar TV y Claro TV. Otra alternativa para que puedas ver el partido por streaming es Disney+. Además, mediante la app de DGO, también podrás seguir el clásico.

