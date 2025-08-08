ESPN Premium en vivo: transmite el partido de Boca vs. Racing por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
ESPN Premium en vivo: transmite el partido de Boca vs. Racing por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
/ Rodrigo Valle
Redacción EC
Redacción EC

ESPN Premium en vivo: pasa el partido de vs. desde La Bombonera por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO? Para que puedas ver ESPN Premium tienes que contrata el Pack Fútbol. Este servicio solo está disponible en televisión paga como: Flow, Telecentro, DirecTV, Movistar TV y Claro TV. Otra alternativa para que puedas ver el partido por streaming es Disney+. Además, mediante la app de DGO, también podrás seguir el clásico.

