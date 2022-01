Solo por ESPN y Star+ , PSG enfrenta al Olympique de Lyon EN VIVO| EN DIRECTO | ONLINE por la jornada 20 de la Ligue 1 este domingo 9 de enero desde las 2:45 p.m. (hora peruana). Podrás seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre los equipos franceses a través de la web de El Comercio .

El equipo francés quiere iniciar su aventura del 2022 en el torneo francés tras la victoria del lunes sobre el modesto Vannes - equipo de cuarta división - en la Copa de Francia. El París Saint-Germain disputa el domingo su primer partido del año en la Ligue 1, con un desplazamiento a Lyon, correspondiente a la 20ª jornada.

Horarios del PSG vs. Lyon

→ Perú: 2:45 p.m.

→ Ecuador: 2:45 p.m.

→ Colombia: 2:45 p.m.

→ México: 1:45 p.m.

→ Argentina: 7:45 p.m.

→ Chile: 7:45 p.m.

En otros tiempos el duelo huiera sido un pulso por todo lo alto, pero el decimotercer puesto de los lioneses desluce la ocasión, motivo por el cual el PSG irá en busca de una victoria definitiva, aprovechando el momento irregular de su contrincante.

Dónde ver PSG vs. Lyon: canales del partido

Si te encuentras en Latinoamérica, ESPN y Star+ serán los canales oficiales que transmitirán el partido en vivo entre PSG vs. Lyon. Sin embargo, te mostramos que otras señales online y en directo pasarán el duelo por la Ligue 1.

→ Perú: Star+, ESPN

→ Ecuador: Star+, ESPN

→ Colombia: Star+, ESPN Colombia

→ México: Blue To Go Video Everywhere, Sky Go HD

→ Bolivia: Star+, ESPN

→ Venezuela: Star+, ESPN

→ Paraguay: Star+, ESPN

→ Chile: Star+, ESPN Chile

→ Argentina: Star+, ESPN Argentina

→ Uruguay: Star+, ESPN

→ Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

→ Brasil: Fox Sports Web, Star +, NOW NET, Fox SPorts APP, Fox Sports 1Brasil

→ España: DAZN 1, Movistar +, DAZN

→ Francia: Eurosport Player France, Free, Molotov, Eurosport 2 France, France 3

→ Italia: SportItalia

→ Alemania: DAZN.

Lionel Messi, contagiado de covid-19 durante las fiestas navideñas, no estará ante Lyon, así lo anunció el club parisino este sábado.

El argentino “seguirá el protocolo individual pos covid los próximos días”, explicó en un comunicado el PSG, privado de otros cinco jugadores positivos Ángel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa y Gianluigi Donnarumma.

PSG tampoco podrá contar ante el Lyon con Neymar, lesionado en su tobillo izquierdo, y cuyo regreso a los entrenamientos está previsto “en alrededor de tres semanas”, según el club de la capital.Los defensores Achraf Hakimi y Abdou Diallo, así como el centrocampista Idrissa Gueye se hallan con sus selecciones para disputar la Copa de África.

El equipo de Mauricio Pochettino lidera la clasificación con 46 puntos en 19 partidos, 10 más que el segundo clasificado, el Olympique de Marsella.

PSG vs. Olympique de Lyon: alineaciones probables

PSG : Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Xavi Simons, Icardi y Mbappé.

Olympique de Lyon : Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Malo Gusto, Guimaraes, Caqueret, Emerson; Shaqiri, Aouar; y Dembélé.

