ESPN transmite fuera de España: Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga. Aquí podrás seguir la transmisión en directo del partido por la jornada 3 de la temporada 2023/2024 del campeonato español. La señal de ESPN puede verse a través de Star Plus y DirecTV, por TV en DSports y por streaming en DirecTV GO (DGO), mientras que DAZN pasa el encuentro en España. El equipo comandado por Carlo Ancelotti sale por su tercera victoria consecutiva en el inicio de campaña.

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid refresca su quinta Supercopa de España ante Barcelona en la previa de su partido ante Celta | Video: Real Madrid