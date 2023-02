Vía DIRECTV Sports, DIRECTV Go, STAR Plus y TyC Sports (este último exclusivamente para Argentina), no te pierdas la gala de los Premios The Best 2023 en vivo desde Zurich, Suiza, este lunes 27 de febrero. La ceremonia comenzará desde las 15:00 (hora local) y reconocerá a los mejores jugadores y jugadoras del mundo en el último año. Cabe mencionar que en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias. Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé compiten por el máximo galardón.

VIDEO RECOMENDADO La FIFA realizará su séptima edición de los premios The Best en París, Francia.