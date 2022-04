A través de las señales de ESPN (STAR+) y FOX Sports Premium, sigue Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la novena jornada de la Zona B de la Copa Liga Profesional Argentina este sábado 09 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio José Amalfitani.

Los ‘Xeneizes’ están en horas bajas después de encadenar dos encuentros sin victorias: empate 2-2 frente a Arsenal en el torneo local y derrota contra Deportivo Cali en la Copa Libertadores. En ese contexto, el entrenador Sebastián Battaglia debe realizar modificaciones para mejorar.

A QUÉ HORA JUEGA BOCA VS. VÉLEZ EN VIVO

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (10 de abril)

Marcelo Weigandt, Agustín Sandez y Gabriel Aranda entrarán en la última línea del equipo. Pol Fernández y Diego González se recuperaron de sus molestias e ingresarán a la escuadra. Mientras que Sebastián Villa y Luis Vázquez serán los encargados de las acciones ofensivas de la ‘azul y oro’.

De su lado, Vélez Sarsfield espera levantar luego de caer por 4-1 a mitad de esta semana contra Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores. El ‘Fortín’, ahora entrenado por el interino Julio Vaccari, solo ha ganado uno de los últimos partidos que disputó en todos los torneos.

BOCA JUNIORS VS. VÉLEZ SARSFIELD: CANALES DE TRANSMISIÓN

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

Entrenamiento de Boca Juniors en la previa del partido contra Vélez Sarsfield | Fuente: @BocaJrsOficial

DÓNDE VER BOCA VS. VÉLEZ ONLINE

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

BOCA VS. VÉLEZ SARSFIELD: POSIBLES FORMACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Pol Fernández, Gabriel Vega; Aaron Molinas, Sebastián Villa; Luis Vázquez.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega; Franco Díaz, Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson, y Mateo Pellegrino.

DÓNDE JUGARÁN BOCA VS. VÉLEZ EN VIVO POR LPF

