Por Redacción EC

ESPN y LALIGA anunciaron hoy un nuevo acuerdo a seis años sobre derechos de transmisión que llevará una amplia cobertura de la principal competencia futbolística de España a los aficionados de distintos países hispanohablantes de Sudamérica hasta la temporada 2031/32, con partidos transmitidos a través de las señales lineales de ESPN y en vivo por streaming en Disney+ Premium. El acuerdo se produce tras el reciente anuncio de un acuerdo para Francia, a partir de la temporada 2026/27. En conjunto, los acuerdos consolidan aún más la extensa relación global de ESPN con LALIGA y amplían una cartera de derechos que también abarca EE. UU., los países nórdicos, el Reino Unido e Irlanda.

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