ESPN y LALIGA anunciaron hoy un nuevo acuerdo a seis años sobre derechos de transmisión que llevará una amplia cobertura de la principal competencia futbolística de España a los aficionados de distintos países hispanohablantes de Sudamérica hasta la temporada 2031/32, con partidos transmitidos a través de las señales lineales de ESPN y en vivo por streaming en Disney+ Premium. El acuerdo se produce tras el reciente anuncio de un acuerdo para Francia, a partir de la temporada 2026/27. En conjunto, los acuerdos consolidan aún más la extensa relación global de ESPN con LALIGA y amplían una cartera de derechos que también abarca EE. UU., los países nórdicos, el Reino Unido e Irlanda.

Como parte del acuerdo, ESPN presentará 190 partidos de LALIGA EA SPORTS en vivo cada temporada, representando la mitad de los partidos disponibles de primera división, para los aficionados hispanohablantes de Sudamérica. El paquete incluirá al menos un encuentro de cada una de las principales rivalidades de ida y vuelta de la competencia, incluido ELCLÁSICO.

ESPN conservará derechos exclusivos sobre su paquete en todas las plataformas y medios de difusión dentro del territorio cubierto. Los partidos se transmitirán en las cadenas lineales de ESPN y se transmitirán vía streaming por ESPN en Disney+ Premium, ofreciendo a los aficionados una cobertura completa durante toda la temporada. La campaña 2026/27 se inicia el 15 de agosto y los aficionados de los países hispanohablantes de Sudamérica podrán seguir la acción en vivo a partir del encuentro de apertura.

“Este acuerdo refuerza el compromiso de ESPN de llevar las principales competencias futbolísticas del mundo a los aficionados de toda Sudamérica”, señala Bruno Zurlo, vicepresidente sénior y gerente general de redes y deportes para Latinoamérica de The Walt Disney Company. “LALIGA tiene seguidores apasionados en toda la región y esta extensión nos permite seguir presentando sus emblemáticos clubes, sus jugadores de nivel internacional y sus inolvidables rivalidades en ESPN, tanto en sus canales lineales como a través del paquete Disney+ Premium”.

“Sudamérica siempre ha tenido una conexión especial con LALIGA, y contar con The Walt Disney Company como socio es clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia internacional. Esta renovación con ESPN amplía una relación que ya desarrollamos en Estados Unidos y, a través de Disney+, en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, Francia, entre otros mercados. Durante los próximos seis años vamos a seguir trabajando juntos para que millones de aficionados en Sudamérica puedan vivir cada semana la emoción de LALIGA. Es una alianza basada en la confianza, el conocimiento del aficionado y una ambición compartida por seguir haciendo crecer nuestra competición en todo el mundo”, afirmó Javier Tebas, presidente de LALIGA.

El acuerdo llega en medio de una creciente expectativa por el fútbol español tras la Copa Mundial de este verano, donde la LALIGA EA SPORTS fue la más representada en la final, con 24 jugadores repartidos entre las selecciones de España y Argentina. Esa conexión es especialmente fuerte en Sudamérica: Argentina tiene 20 jugadores en LALIGA, Uruguay tiene 12, y siete miembros de la selección argentina para la Copa Mundial compiten en la liga. Los aficionados de toda Sudamérica hispanohablante ahora pueden seguir a estrellas como Julián Álvarez, Fede Valverde, Ronald Araújo y Giuliano Simeone durante toda la temporada de la LALIGA.

LALIGA EA SPORTS cuenta con algunos de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial, como Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, junto a destacados retadores europeos como Sevilla, Villarreal CF, Real Betis y Athletic Club. Desde ELCLÁSICO y el derbi madrileño hasta EL GRAN DERBI sevillano, ESPN les llevará a los aficionados la cobertura de las rivalidades y las historias de la temporada que hacen de LALIGA EA SPORTS una de las competencias futbolísticas más atractivas del mundo.

El acuerdo afianza aún más la extensa propuesta futbolística de ESPN en Sudamérica, que complementa una cartera que incluye la Premier League, la Serie A, la Ligue 1, la UEFA Champions League, la Liga de Naciones UEFA, la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, entre muchas otras, además de una completa programación de noticias, análisis y programas de estudio en las distintas plataformas lineales, de streaming, digitales y sociales de ESPN.