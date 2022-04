Vía Star Plus y ESPN , River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la octava jornada de la Copa Liga Profesional este sábado 2 de abril del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

Con la presencia del VAR como la novedad de la fecha en Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo busca sacudirse de la derrota sufrida contra Boca Juniors en el Superclásico (1-0). Asimismo, la ‘Banda’ también se alista para el debut en Copa Libertadores en Perú contra Alianza Lima.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Defensa y Justicia por la Copa Liga Profesional?

México – 4:00 p.m.

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (3 de abril)

El ‘Muñeco’ Gallardo, frente al calendario apretado que se viene en las siguientes semanas a nivel local e internacional, debe hacer variantes en el once. Así, Nicolás De la Cruz y Agustín Palavecino luchan por un espacio en el medio sector con Enzo Pérez, Santiago Simón y Enzo Fernández.

De su lado, Defensa y Justicia viene de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Argentina tras vencer a Sacachispas. Tras ello, el elenco de Sebastián Beccacece desea ampliar el invicto de siete partidos en todos los torneos. Ojo: solo cayó en el debut frente a Newell’s Old Boys por 1-0.

River Plate vs. Defensa y Justicia: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Defensa y Justicia puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Defensa y Justicia por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Defensa y Justicia deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De la Cruz o Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Juan Rodríguez, Adonis Frías, Alexis Soto; Raúl Loaiza, Tomás Galván, Francisco Pizzini, Gustavo Bou, Carlos Rotondi; Miguel Merentiel.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Defensa y Justicia por la Copa Liga Profesional?