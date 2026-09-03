Marcos Llorente cierra su etapa con España y revela cuándo tomó la decisión. Foto: Instagram
Marcos Llorente cierra su etapa con España y revela cuándo tomó la decisión. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Marcos Llorente anunció este jueves su retiro de la selección española después de varios años defendiendo la camiseta nacional. El futbolista del Atlético de Madrid, de 31 años, comunicó su decisión tras haber conquistado el Mundial 2026 con España.

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