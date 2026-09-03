Marcos Llorente anunció este jueves su retiro de la selección española después de varios años defendiendo la camiseta nacional. El futbolista del Atlético de Madrid, de 31 años, comunicó su decisión tras haber conquistado el Mundial 2026 con España.

El centrocampista explicó que se trata de una determinación personal que llevaba tiempo meditando y que, además, ya había tomado antes de la Copa del Mundo, independientemente de si finalmente era convocado o de si España conseguía el título.

Llorente confirmó su adiós a la selección española

A través de una publicación en Instagram, Llorente comunicó el cierre de su etapa internacional y reconoció que era consciente de que todavía podía tener varios años por delante con España.

“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, dijo el jugador.

El futbolista reconoció que su decisión podría resultar difícil de entender para algunos aficionados: “Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”.

Uno de los puntos que Llorente quiso dejar claros fue que su retiro no estuvo condicionado por su participación en el Mundial 2026 ni por el resultado de España.

Marcos Llorente sorprende tras ganar el Mundial: anuncia su retiro de la selección española. Foto: Instagram

El jugador aseguró: “Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”.

De esta manera, Llorente descartó que su adiós esté relacionado con haber conquistado el campeonato del mundo o con su situación dentro del equipo nacional.

27 partidos y dos Mundiales con España

Llorente termina su etapa internacional con 27 partidos disputados con España, en los que no consiguió marcar goles.

El futbolista participó en dos ediciones de la Copa del Mundo. En Qatar 2022, España quedó eliminada en los octavos de final, mientras que en 2026 formó parte del plantel que terminó levantando el trofeo.

España derrotó a Argentina en la final disputada el 19 de julio de 2026 y se consagró campeona del mundo.

El último encuentro de Llorente con la selección española fue el 14 de julio de 2026, cuando ingresó durante el tramo final de la semifinal del Mundial frente a Francia.

Su debut internacional había ocurrido el 11 de noviembre de 2020, cuando Luis Enrique Martínez era el seleccionador.

Así, casi seis años después de su estreno con la camiseta nacional, el futbolista decidió poner punto final a su trayectoria internacional.

Llorente se despide como campeón del mundo

En su mensaje, el futbolista eligió una fotografía en la que aparece junto a la Copa del Mundo y la medalla de campeón, una imagen que resume el desenlace de su carrera con España.

“Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo”, narró el español.

Llorente también destacó el orgullo que significó representar a su país: “Ha sido un gran orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos”.

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