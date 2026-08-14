Lucas Torreira atraviesa uno de los momentos más incómodos de su carrera lejos de las canchas. El mediocampista uruguayo del Galatasaray, quien disputó los Mundiales de 2018 y 2022 con su selección, estaría buscando dejar Turquía luego de una serie de episodios protagonizados por un hombre que, según reportes, está obsesionado con su pareja, Devrim Özkan.

La situación volvió a generar preocupación después de que el chofer del futbolista fuera atacado por el mismo individuo que había agredido a Torreira meses atrás. El hombre, que había sido detenido tras el primer incidente, recuperó su libertad y volvió a acercarse al entorno del jugador.

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“He venido a terminar el trabajo que empecé”

El episodio más reciente tuvo como víctima al conductor de Torreira. De acuerdo con los reportes sobre el caso, el agresor volvió a interceptarlo y lo atacó antes de escapar.

La frase que habría pronunciado durante el incidente generó especial alarma: “He venido a terminar el trabajo que empecé”.

Tras el nuevo ataque, las autoridades iniciaron otra búsqueda para localizar al sospechoso, quien permanece prófugo. La situación llevó al entorno del futbolista a considerar que permanecer en el país representa un riesgo tanto para él como para su pareja.

El acosador de Lucas Torreira quedó libre y volvió a atacar: “He venido a terminar el trabajo”. Foto: @lemarcaspors_

El primer ataque ocurrió en mayo

El origen de este drama se remonta al pasado 12 de mayo, cuando Torreira se encontraba en un centro comercial de Estambul junto a su familia.

En ese lugar, un hombre de 32 años lo habría agredido física y verbalmente. La Policía consiguió detenerlo y permaneció bajo custodia hasta el último miércoles, cuando recuperó su libertad.

Según el reporte citado sobre el caso, el ataque estaría relacionado con Devrim Özkan, actriz turca de 27 años y pareja de Torreira desde 2023. El sospechoso habría desarrollado una obsesión con ella y habría actuado motivado por los celos.

Lucas Torreira'ya saldırmaya çalışan şahsın Torreira'nın yardımcısı tarafından yerde tekmelendiği görüldü. Olayın ardından şahıs hızla olay yerinden ayrılırken Torreira'da bir sıkıntı olmadığı görüldü. pic.twitter.com/BpSzDlxmWs — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) May 13, 2026

La situación habría llevado a Torreira a pedirle a su representante que busque una salida de Turquía. Aunque es una de las figuras del Galatasaray y cuenta con un importante respaldo deportivo en el país, su seguridad y la de su pareja se habrían convertido en una prioridad.

El futbolista uruguayo incluso ha sido relacionado en distintas oportunidades con Boca Juniors, aunque actualmente su futuro inmediato estaría condicionado por la preocupación que genera este caso.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, el entorno de Torreira permanece en alerta ante la posibilidad de que vuelva a intentar acercarse al jugador o a su pareja.

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