Obsesionado con su mujer, atacó al futbolista y ahora volvió por él: el calvario del mundialista uruguayo. Foto: @lemarcaspors_
Obsesionado con su mujer, atacó al futbolista y ahora volvió por él: el calvario del mundialista uruguayo. Foto: @lemarcaspors_
Por Redacción EC

Lucas Torreira atraviesa uno de los momentos más incómodos de su carrera lejos de las canchas. El mediocampista uruguayo del Galatasaray, quien disputó los Mundiales de 2018 y 2022 con su selección, estaría buscando dejar Turquía luego de una serie de episodios protagonizados por un hombre que, según reportes, está obsesionado con su pareja, Devrim Özkan.

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