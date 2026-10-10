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Resumen

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Joan Laporta es el actual presidente del FC Barcelona. (Foto: EFE)
Joan Laporta es el actual presidente del FC Barcelona. (Foto: EFE)
Por Marco Quilca León

La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas. Joan Laporta, presidente del club azulgrana, lanzó duras críticas contra su histórico rival y aseguró que está perdiendo prestigio y credibilidad por su comportamiento en distintas instituciones deportivas. “Está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal e internacional”, afirmó el dirigente, quien también calificó de “soberbia y arrogante” la actitud de la entidad madridista.

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