La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas. Joan Laporta, presidente del club azulgrana, lanzó duras críticas contra su histórico rival y aseguró que está perdiendo prestigio y credibilidad por su comportamiento en distintas instituciones deportivas. “Está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal e internacional”, afirmó el dirigente, quien también calificó de “soberbia y arrogante” la actitud de la entidad madridista.

Laporta realizó estas declaraciones este sábado 10 de octubre, durante un acto en Sitges, Barcelona, donde participó en la inauguración de una placa con su nombre en el pasaje Johan Cruyff. Ante los medios de comunicación, el presidente azulgrana cuestionó la postura del Real Madrid en organismos como la UEFA, la Euroliga y la European Football Clubs (EFC). Según su versión, el club blanco suele oponerse a iniciativas respaldadas por otras entidades y termina acercándose a esas propuestas después de generar obstáculos. “Está en contra de todo. Al final acaba viniendo siempre a las posiciones que tenemos los otros clubes”, manifestó.

El principal punto de fricción entre ambas instituciones sigue siendo el ‘caso Negreira’, la investigación judicial sobre los pagos que el Barcelona realizó entre 1993 y 2018 a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Laporta volvió a cuestionar que el Real Madrid se haya personado en el proceso como acusación particular y acusó a su rival de intentar perjudicar la imagen del Barcelona. “Nos intentaron condenar antes de juzgarnos. Se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban. Esto acabará en la absolución del Barça”, sostuvo. Estas afirmaciones corresponden a la postura del dirigente azulgrana y no constituyen una resolución judicial definitiva.

👀 ¡RAJADÓN de LAPORTA contra el REAL MADRID por el 'CASO NEGREIRA'! 😳 "Adoptan un ACTITUD muy PREPOTENTE, les está creando una FALTA de CREDIBILIDAD ENORME". 📹 @10JoseAlvarez https://t.co/TlKBtinO0a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 10, 2026

El dirigente también consideró que las críticas procedentes de Madrid buscan restarle importancia al buen momento deportivo del Barcelona. “Estamos disfrutando del fútbol y del club, tenemos reconocimiento a nivel mundial. Tenemos nueve jugadores en la plantilla que han sido campeones del mundo, un equipo que enamora”, señaló. En esa línea, insistió en que el Real Madrid debería revisar su comportamiento institucional y hacer autocrítica por las consecuencias que, según él, tienen sus decisiones en el fútbol europeo.

Durante su intervención, Laporta también respaldó la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro. El presidente consideró que el delantero merece el reconocimiento por su rendimiento y los títulos conquistados con el Barcelona, entre ellos la Liga española. “Se merece ganar el Balón de Oro”, afirmó. Así, mientras la disputa institucional con el Real Madrid continúa marcada por el ‘caso Negreira’, Laporta volvió a dejar clara su postura frente al club presidido por Florentino Pérez, en un enfrentamiento que trasciende la competencia deportiva y mantiene encendida la rivalidad entre las dos entidades más mediáticas del fútbol español.

*********

SOBRE EL AUTOR