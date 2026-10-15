Endrick fue uno de los protagonistas de la remontada del Real Madrid frente a la Roma. El delantero brasileño comenzó el encuentro como suplente, pero aprovechó su oportunidad para marcar el gol del empate a tres y contribuir a una victoria que el conjunto blanco selló con un tanto de Antonio Rüdiger.

Después del partido, el atacante reveló cómo vivió los minutos previos a su ingreso y explicó que no esperaba entrar tan pronto. Además, dejó un mensaje sobre su compromiso con el equipo, pese a que no está teniendo la continuidad que quisiera durante la temporada.

Endrick revela qué hacía en el banquillo antes de ingresar

El brasileño contó que estaba concentrado en sus oraciones cuando recibió el llamado para entrar al campo. “Estaba en el banquillo hablando con Dios. Miro al lado, me está llamando Nono, me voy y sigo hablando con Dios porque no pensaba que iba a llegar tan temprano”, relató.

Una vez dentro del terreno de juego, Endrick destacó la oportunidad de volver a hacer lo que más disfruta: jugar al fútbol y ayudar a sus compañeros.

“Entré al partido y pude hacer lo que más me gusta, jugar a fútbol. Es donde quiero estar, en el campo, jugando y ayudando a mi equipo. Siento que le puedo ayudar a todos, no solo al equipo, al míster también”, aseguró.

Endrick lanza un mensaje sobre su futuro en el Real Madrid tras la remontada ante la Roma. Foto: Real Madrid

El mensaje de Endrick sobre su compromiso con el Real Madrid

El delantero también se refirió a la exigencia de jugar en el equipo español y dejó claro que su prioridad es contribuir a los triunfos del conjunto blanco, independientemente del tiempo que permanezca en el campo.

“Lo más importante, hacer al Madrid ganar. El Madrid tiene que ganar y esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Cuando no haga esto, soy el primero en salir”, afirmó.

Endrick reconoció que mantenerse en el Real Madrid exige un esfuerzo constante y que está dispuesto a competir para ganarse más oportunidades.

"Estaba en el banquillo hablando con Dios, no esperaba entrar tan temprano al partido" 🗣️ 𝐄𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤, con @Rsierraplus sobre los momentos previos a saltar al campo frente a la Roma. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/3yQMxM51oI — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

“Estar en Madrid es difícil, hay que pelear todos los días y esto lo voy a hacer toda mi carrera”, finalizó.

Real Madrid remontó ante la Roma y ganó 4-3

El Real Madrid tuvo que reaccionar para quedarse con los tres puntos ante la Roma. El conjunto blanco comenzó por detrás en el marcador después del gol de De Roon en el minuto 20, pero logró igualar el encuentro con una anotación de Kylian Mbappé.

Posteriormente, Doniel Malen marcó un doblete en apenas siete minutos y puso contra las cuerdas al equipo dirigido por José Mourinho. Con el marcador en contra, el cuadro madrileño encontró en las jugadas de córner una vía para cambiar el rumbo del encuentro.

Endrick lanza un mensaje sobre su futuro en el Real Madrid tras la remontada ante la Roma. Foto: Real Madrid

Carlos Espí y Endrick marcaron para igualar el marcador a tres, mientras que Antonio Rüdiger anotó el tanto definitivo para sellar el triunfo del Real Madrid por 4-3 ante la Roma.

La remontada permitió al conjunto blanco sumar tres puntos en un partido complicado y dejó a Endrick como uno de los nombres destacados de la jornada. El brasileño respondió a su ingreso con un gol decisivo y aprovechó el encuentro para reafirmar su compromiso con el equipo.

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