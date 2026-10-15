Endrick rompe el silencio sobre sus pocos minutos en el Real Madrid tras brillar ante la Roma. Foto: X/@MPlusDeportes
Endrick rompe el silencio sobre sus pocos minutos en el Real Madrid tras brillar ante la Roma. Foto: X/@MPlusDeportes
Por Redacción EC

Endrick fue uno de los protagonistas de la remontada del Real Madrid frente a la Roma. El delantero brasileño comenzó el encuentro como suplente, pero aprovechó su oportunidad para marcar el gol del empate a tres y contribuir a una victoria que el conjunto blanco selló con un tanto de Antonio Rüdiger.

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