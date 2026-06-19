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Estados Unidos vs Australia EN VIVO: sigue aquí el partido por el Grupo D del Mundial 2026
- ¿Cómo llega Estados Unidos al partido?
La escuadra estadounidense, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, llega al encuentro ante Australia con la moral al tope y en medio de un aura positiva tras su espectacular debut con triunfo 4-1 ante Paraguay. Los norteamericanos quieren seguir con la racha triunfal pues saben que de vencer a los oceánicos avanzarán a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
- ¿Quién es el árbitro del partido?
- El alemán Felix Zwayer fue designado para impartir justicia en el partido Estados Unidos vs Australia por la fecha 2 del Grupo D.
Si vives en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
- ¿En qué canales puedo ver el partido Estados Unidos vs Australia?
Este encuentro importante podrás verlo en DirecTV Sports, DGO y Paramount+ en TV y streaming.
El encuentro se jugará este viernes 19 de junio, a las 2 p.m. (hora peruana), en el estadio Lumen Field de Seattle. El minuto a minuto del choque podrás seguirlo en esta misma nota de El Comercio.
El estadio de Seattle será escenario hoy de un partido que promete ser uno de los más entretenidos del Grupo D del Mundial 2026. Estados Unidos y Australia, líder y colíder de la serie, se enfrentan en un duelo que le dará al ganador el pase a la siguiente instancia de la copa del mundo.
Por su parte, los ‘socceroos’, dirigidos por Tony Popovic, se encuentran con el mejor ánimo tras debutar con una importante victoria de 2-0 ante Turquía. Los oceánicos saben que pueden asegurar su pase a los dieciseisavos de final si logran vencer al elenco anfitrión en Seattle.