Por Adrián Puga

El partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica se jugará el próximo lunes 6 de julio de 2026, teniendo como escenario el Estadio Seattle de Washington DC.

Horarios del Partido (6 de julio)

  • México: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estados Unidos: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT
  • Argentina: 21:00 horas
  • España: 02:00 horas (del martes 7 de julio).

Canales de Transmisión y Dónde Ver en Vivo

En México

El encuentro contará con una amplia cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de pago:

  • Televisión Abierta: No tendrá transmisión.
  • Televisión por Cable: No tendrá transmisión.
  • Streaming: ViX Premium.

En Estados Unidos

  • Televisión: FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español).
  • Streaming: SiriusXM, FuboTV y Fox One.

En España

  • Televisión: RTVE La 1 (partidos seleccionados).
  • Streaming: DAZN (todos los encuentros de octavos) y Movistar Plus.

En Perú

  • Televisión por Cable: DIRECTV Sports
  • Streaming: DGO y Paramount+

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Tipo de trabajo:

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