El partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica se jugará el próximo lunes 6 de julio de 2026, teniendo como escenario el Estadio Seattle de Washington DC.
Horarios del Partido (6 de julio)
- México: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estados Unidos: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT
- Argentina: 21:00 horas
- España: 02:00 horas (del martes 7 de julio).
Canales de Transmisión y Dónde Ver en Vivo
En México
El encuentro contará con una amplia cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de pago:
- Televisión Abierta: No tendrá transmisión.
- Televisión por Cable: No tendrá transmisión.
- Streaming: ViX Premium.
En Estados Unidos
- Televisión: FOX y FS1 (en inglés); Telemundo (en español).
- Streaming: SiriusXM, FuboTV y Fox One.
En España
- Televisión: RTVE La 1 (partidos seleccionados).
- Streaming: DAZN (todos los encuentros de octavos) y Movistar Plus.
En Perú
- Televisión por Cable: DIRECTV Sports
- Streaming: DGO y Paramount+