Hoy, Estados Unidos vs. Curazao en vivo: horarios y canales TV para ver en directo la Copa Oro 2019

Estados Unidos juega contra Curazao por los cuartos de final de la Copa Oro 2019 en el Licoln Financial de Pennsylvania, desde las 19:30 horas. El partido será transmitido en vivo y en directo vía TDN y Univisión Deportes en diferentes partes del continente y El Comercio seguirá el minuto a minuto del compromiso desde las web; además, te dará a conocer la mayor información del torneo, los horarios y canales de TV para ver el partido de fútbol en vivo.

Estados Unidos, dirigido por Gregg Berhalter, había dejado dudas en los partidos de preparación para la Copa Oro, pero en el torneo obtuvo una marca perfecta con tres victorias en la fase de grupos, incluidas goleadas de 4-0 contra Guyana y 6-0 ante Trinidad y Tobago.

Su rival Curazao es una de las sorpresas caribeñas del torneo de Concacaf, y logró su clasificación pasando por encima de selecciones con más historial en competencias internacionales, como El Salvador y Honduras.

Estados Unidos cuenta con la ventaja de jugar en casa ante una afición cada vez más identificada con el fútbol, y es uno de las dos selecciones que históricamente acaparan títulos en la Copa Oro, superado solo por México.

Sin embargo, Berhalter se mantiene precavido antes de enfrentar al conjunto caribeño. "Hay muchos jugadores holandeses en Curazao. Es un equipo al que no podemos menospreciar, los vi antes de su partido y tienen talento, pueden marcar goles", advirtió el entrenador estadounidense.

Comparó el paso de Curazao a la segunda fase con el cuento de 'La Cenicienta', porque nadie se imaginó que lograrían clasificar.

El equipo ejemplifica el milagro caribeño de la actual Copa Oro, con tres selecciones de esa región clasificadas a cuartos de final (Haití, Jamaica y Curazao) y otras que tuvieron presentaciones decorosas en la fase de grupos, como Martinica y Bermudas, pese a ser eliminadas.

HORARIOS PARA VER EL ESTADOS UNIDOS VS. CURAZAO

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos (Chicago): 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil (Sao Paulo): 21:00 horas

España: 2:00 am (lunes 1 de julio)

Italia: 2:00 am (lunes 1 de julio)

Francia: 2:00 am (lunes 1 de julio)

Alemania: 2:00 am (lunes 1 de julio)



Canales por país para ver la Copa Oro 2019

México: TDN, Sky HD

Brasil: DAZN

Alemania: DAZN

Estados Unidos: Univisión Deportes, FOX Sports

Reino Unido: FreeSports TV



ÚLTIMOS PARTIDOS DE ESTADOS UNIDOS

05/06/19 | Estados Unidos 0-1 Jamaica | Amistoso FIFA

09/06/19 | Estados Unidos 0-3 Venezuela | Amistoso FIFA

18/06/19 | Estados Unidos 4-0 Guyana | Copa Oro

22/06/19 | Estados Unidos 6-0 Trinidad y Tobago | Copa Oro

26/06/19 | Panamá 0-1 Estados Unidos | Copa Oro



ÚLTIMOS PARTIDOS DE CURAZAO

05/06/19 | Curazao 3-1 India | King Cup

08/06/19 | Vietnam 1-1 Curazao | King Cup

17/06/19 | Curazao 0-1 El Salvador | Copa Oro

21/06/19 | Honduras 0-1 Curazao | Copa Oro

25/06/19 | Jamaica 1-1 Curazao | Copa Oro