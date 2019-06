Estados Unidos vs. Guyana: el posible once titular con Christian Pulisic para el debut en la Copa Oro Para el Estados Unidos vs. Guyana, por la Copa Oro 2019, el entrenador Gregg Berhalter no se guardará nada y pondrá su mejor equipo. La intención es ganar, golear y gustar

- / - Estados Unidos va en busca del título en la Copa Oro 2019. (Foto: AFP) - / - Zack Steffen. (Foto: AFP) - / - Nick Lima. (Foto: AFP) - / - Aaron Long. (Foto: AFP) - / - Matt Miazga. (Foto: AFP) - / - Tim Ream. (Foto: AFP) - / - Wil Trapp. (Foto: AFP) - / - Jordan Morris. (Foto: AFP) - / - Weston McKennie. (Foto: AFP) - / - Christian Pulisic. (Foto: AFP) - / - Paul Arriola. (Foto: AFP) - / - Jozy Altidore. (Foto: AFP) - / -