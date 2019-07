Estados Unidos vs. Jamaica EN VIVO: Horarios, canales y links de transmisión por la Copa Oro 2019

Entre Estados Unidos y Jamaica saldrá el último finalista de la Copa Oro 2019. Hoy, desde las 20:30 horas (Perú y CDMX) ambas selecciones se medirán en la segunda semifinal del torneo en el Nissan Stadium de Nashville en Tennesse. El primer clasificado a la última instancia es México, que dejó en carrera a la selección de Haití. El partido se podrá por la señal de los canales Sky HD, TDN, Univision Deportes, entre otros.

Jamaica se ganó el boleto a la semifinal después de vencer el domingo a Panamá, en un partido en que demostró poco orden y profundidad, y en el cual pudo anotar el único gol del encuentro gracias a un penal. En el 2017, alcanzaron la final de la Copa Oro justamente ante Estados Unidos.

A su vez, Estados Unidos llegó al torneo con cartel de favorito, pero el domingo se vio en aprietos para vencer 1-0 a Curazao, un conjunto caribeño sin mayor cartel que ha tenido esporádicas participaciones en la Copa Oro. El duelo definirá al segundo clasificado a la final del torneo de naciones de la Concacaf, que se celebrará el domingo en el Soldier Field de Chicago.

Estados Unidos vs. Jamaica: Posibles titulares

Estados Unidos: Zack Steffen, Nick Lima, Walker Zimmerman, Aaron Long, Tim Ream, Weston McKennie, Michael Bradley, Christian Pulisic, Tyler Boyd, Gyasi Zardes y Paul Arriola.

Jamaica: Andre Blake; Alvas Powell, Shaun Francis, Miachael Hector, Kemar Lawrence; Leon Bailey, Dever Orgill, Damion Lowe, Je Watson; Shamar Nicholson y Junior Flemmings.

El entrenador de Jamaica, Theodore Whitmore, admitió que su equipo no tuvo un desempeño brillante ante Panamá, sobre todo en el primer tiempo, pero defendió que ha cumplido los objetivos de avanzar en el torneo.

"Desde que empezamos hemos entrado muy concentrados, enfocados en ese objetivo, hemos sido muy tácticos en la cancha. La meta era ir partido a partido y ya estamos en las semifinales, así que tenemos que la clave es seguir así de enfocados", expresó Whitmore tras el encuentro con los canaleros.

Los raggae boyz avanzaron en el torneo con un desempeño apenas aceptable en la fase de grupos, con una victoria ante Honduras y empates contra El Salvador (0-0) y Curazao (1-1). Antes de la copa, Jamaica había vencido a Estados Unidos 1-0 en un amistoso, y ha estado en las últimas dos finales de la Copa Oro, una señal del auge futbolístico del Caribe.

Estados Unidos vs. Jamaica: a qué hora se juega el partido de la Copa Oro 2019

México - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

España - 3:00 a.m.(jueves 4 de julio)

Estados Unidos también decepcionó con su partido por cuartos de final ante Curazao, en el que se auguraba una victoria fácil para el equipo de las barras y las estrellas, pero que terminó convertido en un acertijo difícil de resolver.

El técnico de los norteamericanos, Gregg Berhalter, admitió que el duelo ante Curazao demostró las dificultades que tendrán sus pupilos en el encuentro con Jamaica.

"Aunque ya estamos cerca del gran objetivo de volver a disputar la final, el partido que nos espera frente a Jamaica será complicado. Curazao nos demostró que nos quedan muchas cosas por trabajar y corregir", reconoció Berhalter.

Estados Unidos tuvo una buena cuota goleadora en la fase de grupos del torneo, pero ante rivales que ofrecieron poca resistencia. Venció a Guyana 4-0 y a Trinidad y Tobago 6-0. Contra Panamá, el rival más calificado, los norteamericanos ganaron 1-0, en un partido equilibrado.



Con información de AFP

Estados Unidos vs. Jamaica: ¿Qué canales transmiten el partido?

Brasil DAZN Brazil

Canadá TSN5, RDS 2, TSN4, RDS GO, TSN GO, TSN.ca, TSN1

Costa Rica Sky HD, Teletica En Vivo, Repretel En Vivo, Teletica Canal 7, TDN

República Dominicana Sky HD

El Salvador TDN, Sky HD, Canal 4 El Salvador, TCS GO

Alemania DAZN

Guatemala TDN, Sky HD, TreceVision, Chapin TV

Honduras Sky HD, TDN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, TDN

Nicaragua TDN, Sky HD

Panamá TDN, Sky HD, TVMax 9, RPC Canal 4

España DAZN Spain

Reino Unido FreeSports TV UK

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, Fox Sports 1, Univision, Univision NOW