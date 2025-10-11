Estados Unidos vs. Marruecos Sub 20 EN VIVO: ver transmisión del partido por cuartos de final del Mundial Sub 20. Revisa a qué hora juegan, canales de TV y dónde ver el partido online.
Estados Unidos vs. Marruecos Sub 20 EN VIVO: ver transmisión del partido por cuartos de final del Mundial Sub 20. Revisa a qué hora juegan, canales de TV y dónde ver el partido online.
Redacción EC
Redacción EC

Ver Estados Unidos vs. Marruecos Sub 20 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Codelco El Teniente Rancagua Sur por los cuartos de final del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 12 de octubre del 2025, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia y Perú), que son las 5:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 2:00 PM de México y la 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten el partido en todo el continente sudamericano. Asimismo, en Estados se transmitirá por Telemundo, Amazon Prime y FOX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC