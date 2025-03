Estados Unidos vs Panamá EN VIVO | Estados Unidos y Panamá se enfrentan este jueves 20 de marzo a las 6:00 p.m. por la semifinal de la Liga de Naciones. El encuentro tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ubicado en California y definirá qué equipo pasará a la gran final de la liga. La selección estadounidense y tricampeón del Concacaf Nations League es la favorita en los pronósticos de clasificación. Asimismo la selección dirigida por Pochettino buscará llegar a la final y coronarse campeón una vez más. Mientras tanto Panamá viene de un empate frente a Costa Rica con todo el entusiasmo de pasar a la final del torneo y vencer al tres veces campeón. No te pierdas la definición del finalista este jueves. ¿Dónde ver Estados Unidos vs Panamá EN VIVO? La semifinal de la Concacaf Nations League se transmitirá a través de la señal de TUDN, Univisión, Televisa, Canal 5. En cuanto al streaming, podrás seguir la semifinal desde Paramount+ y por último, también podrás seguir el partido desde la web de El Comercio a través de la sección DT.