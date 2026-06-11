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Por Redacción EC

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: sigue aquí la previa del partido por el Grupo D del Mundial 2026

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"Esperamos intensidad", las declaraciones del entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, en la previa del encuentro ante Paraguay | @USMNT 

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Ambos elencos vuelven a verse las caras ahora en competencia oficial, después del amistoso que disputaron en noviembre de 2025 en Chester, Pensilvania, que acabó en triunfo para los norteamericanos por 2-1. Siete meses después, el destino los reúne de nuevo para medir fuerzas otra vez nada menos que en el Mundial, una competencia en la que ambos cuadros no dejarán nada al azar. 

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El encuentro del viernes enfrentará a dos equipos que son dirigidos por entrenadores argentinos y que no darán ningún tipo de tregua pues saben que es vital empezar el Mundial con una victoria. Por el lado del local, el coanfitrión Estados Unidos, está Mauricio Pochettino, mientras que del lado paraguayo se encuentra Gustavo Alfaro.

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  • El árbitro del partido Estados Unidos vs Paraguay es Danny Desmond Makkelie , de 43 años, natural de Países Bajos. 
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La previa y el minuto a minuto del encuentro podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio. ¡No te puedes perder el debut de ambos combinados en la copa del mundo!

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  • El compromiso mundialista será transmitido EN VIVO para todo el Perú por América TV, América TVGO, D Sports y DGO .
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El partido se juega este viernes 12 de junio, a las 8 p.m. (hora peruana), en el Estadio Los Ángeles, con capacidad para 70 mil espectadores. 

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La selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debuta ante su similar de Paraguay en la primera fecha del Grupo D, que también integran Australia y Turquía. Sigue las incidencias del partido en esta nota de El Comercio.

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