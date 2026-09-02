¡Insólito! Estafador se hizo pasar por técnico de Gremio y robó 14 mil soles a futbolista colombiano. (Foto: Gremio)
¡Insólito! Estafador se hizo pasar por técnico de Gremio y robó 14 mil soles a futbolista colombiano. (Foto: Gremio)
Por Redacción EC

Un hecho insólito ocurrió en el fútbol brasileño. Sucede que José Enamorado, delantero colombiano, fue víctima de una estafa por parte de una persona que se hizo pasar por Luis Castro, técnico de Gremio. El colombiano transfirió 22 mil reales (más de 14 mil soles) a la cuenta del delincuente, quien durante semanas construyó una relación de confianza con él a través de WhatsApp.

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