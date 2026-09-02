Un hecho insólito ocurrió en el fútbol brasileño. Sucede que José Enamorado, delantero colombiano, fue víctima de una estafa por parte de una persona que se hizo pasar por Luis Castro, técnico de Gremio. El colombiano transfirió 22 mil reales (más de 14 mil soles) a la cuenta del delincuente, quien durante semanas construyó una relación de confianza con él a través de WhatsApp.

El responsable fue identificado como Lucas de Oliveira Eduardo, quien utilizaba perfiles falsos con fotografías del técnico portugués para contactar a integrantes del plantel. De acuerdo con la información difundida por la prensa brasileña, el sujeto intentó acercarse a varios jugadores, aunque solo consiguió que uno de ellos cayera en la trampa.

Según medios brasileños, la estrategia comenzó con conversaciones aparentemente inofensivas. El estafador hablaba con Enamorado sobre su rendimiento en los partidos y se presentaba como si fuera el propio entrenador de Gremio. Con el paso de las semanas, logró ganarse la confianza del colombiano y le pidió que mantuviera en secreto las conversaciones entre ambos.

¡Insólito! Estafador se hizo pasar por técnico de Gremio y robó 14 mil soles a futbolista colombiano. (Foto: Gremio)

Una vez que consiguió generar ese vínculo, el delincuente cambió el tono de las conversaciones y le solicitó dinero para una supuesta acción benéfica. Convencido de que se trataba de un pedido de su propio entrenador, el futbolista realizó una transferencia de 22 mil reales mediante una billetera virtual utilizada en Brasil.

El dinero fue enviado durante los primeros días de mayo a una cuenta que permanece bajo investigación. Hasta el momento, el futbolista no ha conseguido recuperar la suma transferida, mientras las autoridades continúan siguiendo el rastro de los fondos.

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