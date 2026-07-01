Por Pedro Ortiz Bisso

Asistir a un Mundial sin entradas puede parecer una locura, pero miles de personas lo siguen haciendo cada cuatro años con el entusiasmo a tope. Ese ánimo aventurero necesita ir aprovisionado de paciencia, una enorme capacidad de regateo y una billetera a prueba exigencias desorbitadas. ¿Pero pagar cinco mil dólares por un boleto para ver a Argentina enfrentar a Jordania? En Dallas decenas de hinchas armaron piquetes, inventaron cánticos y reclamaron hasta cansarse. No les sirvió de nada.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.