Esteban Andrada se encuentra en Ecuador cumpliendo el aislamiento obligatorio tras dar positivo al coronavirus el último fin de semana. El arquero de Boca Juniors viajó con el plantel para disputar el partido por la Copa Libertadores, pero se tuvo que quedar en Guayaquil y hoy rompió su silencio.

El arquero xeneize brindó una entrevista a F90 de ESPN y reveló que no tiene fecha de regreso a Argentina, más allá que Boca Juniors puso un avión sanitario a disposición, pero las restricciones en su país impiden su retorno. “Estoy esperando a ver qué solución le van a dar. Alguien se tiene que hacer responsable de esto. No sé si hubo otro caso parecido al mío”, reveló Andrada.

Boca Juniors regresó ayer a Argentina, pero Andrada se quedó en Ecuador para cumplir con las dos semanas de aislamiento. El arquero contó cómo pasa las horas y con quién está en Guayaquil

“Se quedó Daniel, el médico, que acompañó a la delegación. Constantemente me están mandando mensajes compañeros, ex compañeros. Le quiero a gradecer a Franco Armani que me mandó un mensaje, también Gustavo Alfaro. Un montón de gente me escribió. Se solidarizaron todos conmigo. Por suerte estoy bien, asintomático y esperando qué va a pasar”, detalló.

Paños fríos

Tras las explosivas declaraciones y acusaciones de su esposa, Nerina Galasso, contra la directiva de Boca Juniors y el presidente del club, Jorge Ameal, Esteban Andrada indicó: “Le quiero agradecer a la gente del consulado de Guayaquil que pudo contactarse con mi señora. Ella no sabía todo lo que estaba pasando, se preocupó y salió a decir todo lo que dijo, pero ahora está mucho más tranquila”, sentenció el xeneize.

La polémica entrevista concedida por Nerina Galasso desató mensajes amenazantes hacia su esposa y familia. Andrada aprovechó la entrevista para poner paños fríos con la directiva de Boca Juniors. “Le quiero dar tranquilidad a mi familia, a mis amigos y a toda la gente de Boca. Nadie sabía nada de mí hasta ayer a la tarde. Estoy bien y ojalá las cosas se solucionen lo más rápido posible”, finalizó el portero, que podría regresar a Argentina la próxima semana.

Conforme a los criterios de Saber más