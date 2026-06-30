Por Kenyi Peña Andrade

La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 viene ofreciendo partidos de alto voltaje y resultados que mantienen en vilo a los aficionados. Con cada jornada, la lucha por un lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo se intensifica, dejando emociones, goles y varias sorpresas en el camino.