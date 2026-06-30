La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 viene ofreciendo partidos de alto voltaje y resultados que mantienen en vilo a los aficionados. Con cada jornada, la lucha por un lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo se intensifica, dejando emociones, goles y varias sorpresas en el camino.

Hasta el momento, Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos consiguieron superar sus respectivas llaves y aseguraron su presencia en los octavos de final. Cada una de estas selecciones supo imponer su estilo de juego para seguir con vida en la máxima cita del fútbol, mientras otras potencias quedaron obligadas a despedirse antes de lo esperado.

Los hinchas peruanos también podrán disfrutar de la definición de esta etapa gracias a la cobertura de América Televisión, que llevará varios de los encuentros más atractivos a través de su señal abierta. Las transmisiones estarán disponibles en los canales 4 y 704 HD, permitiendo seguir de cerca a las principales figuras del campeonato.

Además de la señal televisiva, los compromisos podrán verse mediante la plataforma de streaming América TVGO, una alternativa para quienes prefieran seguir el Mundial desde dispositivos móviles, tablets o computadoras. En total, serán seis partidos los que llegarán a la audiencia peruana durante esta apasionante ronda eliminatoria.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 horas / Dallas Stadium / América TV)

Francia vs. Suecia (16:00 horas / New York / New Jersey Stadium / América TV)

Miércoles 1 de julio

Bélgica vs. Senegal (15:00 horas / Seattle Stadium / América TV)

Jueves 2 de julio

Portugal vs. Croacia (18:00 horas / Toronto Stadium / América TV)

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde (17:00 horas / Miami Stadium / América TV)

Colombia vs. Ghana (20:30 horas / Kansas City Stadium / América TV)





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