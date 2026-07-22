El asistente técnico de la selección argentina, Roberto Ayala, se pronunció por primera vez sobre el incidente que protagonizó con Dani Olmo tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El exdefensor reconoció que actuó de manera equivocada y aseguró que, si vuelve a encontrarse con el futbolista español, le ofrecerá disculpas personalmente.

En una entrevista concedida a Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, Ayala admitió que su comportamiento no estuvo a la altura del cargo que ocupa en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

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Roberto Ayala reconoce su error: “Estoy arrepentido”

El exfutbolista argentino no ocultó su arrepentimiento por lo sucedido tras el pitazo final. “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, dijo.

Ayala añadió que entiende la responsabilidad que implica formar parte del cuerpo técnico de la selección argentina y reconoció que debió actuar de otra manera: “Si lo veo, le pediré las disculpas en persona”.

El exjugador de Valencia, Milan y Zaragoza explicó que el incidente se produjo como consecuencia de una reacción impulsiva durante la tensión del momento, aunque evitó profundizar en el origen del altercado. “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

Además, aseguró: “Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

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La FIFA abrió una investigación disciplinaria por los incidentes registrados tras la derrota de Argentina ante España en Nueva Jersey. El organismo revisará actas arbitrales e imágenes para… pic.twitter.com/oeedpE3Q9T — Flash 24/7 (@Flash_24_7) July 21, 2026

Ayala asegura que intentó separar a los jugadores

El integrante del cuerpo técnico de Scaloni explicó que su intención inicial era intervenir para evitar que la pelea creciera tras el final del encuentro.

“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba”, confesó.

También señaló que habló con Eric García para explicarle cuál había sido su intención: “Entré a separar y a felicitar nada más”.

Más allá del incidente, Roberto Ayala destacó el rendimiento de la selección española durante el Mundial 2026 y reconoció la superioridad del equipo dirigido por Luis de la Fuente. “España fue mejor y ganó un Mundial jugando un fútbol muy bonito y que le gusta a mucha gente”, concluyó.

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