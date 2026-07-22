Roberto Ayala asumió su error tras la final del Mundial y prometió disculparse con Dani Olmo en persona. Foto: EFE
Roberto Ayala asumió su error tras la final del Mundial y prometió disculparse con Dani Olmo en persona. Foto: EFE
Por Redacción EC

El asistente técnico de la selección argentina, Roberto Ayala, se pronunció por primera vez sobre el incidente que protagonizó con Dani Olmo tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El exdefensor reconoció que actuó de manera equivocada y aseguró que, si vuelve a encontrarse con el futbolista español, le ofrecerá disculpas personalmente.

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