Por Redacción EC

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó este miércoles el reclamo del Flamengo por la supuesta alineación indebida del defensor argentino Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, que Estudiantes de La Plata venció en penales para citarse en la final con Palmeiras.

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