La Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó este miércoles el reclamo del Flamengo por la supuesta alineación indebida del defensor argentino Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, que Estudiantes de La Plata venció en penales para citarse en la final con Palmeiras.

La decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) garantiza que el Pincha dispute con el verdao la final del torneo, el 28 de noviembre en Montevideo, a falta de la decisión definitiva del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

La Comisión Disciplinaria resolvió “rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo en fecha 23 de octubre de 2026, con relación a la supuesta alineación indebida” del jugador de Estudiantes, indicó la Conmebol en un comunicado.

Documento da Conmebol que rejeita a reclamação do Flamengo sobre a suposta escalação irregular de Marcos Rojo, do Estudiantes (ARG), na semifinal da Libertadores também nega o pedido de medidas cautelares do clube. A decisão, datada de 28 de outubro, ainda prevê a possibilidade de recurso à Comissão de Apelações da entidade no prazo de sete dias. @ColunadoFla — Mônica Alves (@monicaalvesfs) October 28, 2026

El TAS autorizó provisionalmente la actuación del defensor central en la semifinal de vuelta, jugada el jueves pasado en Rio de Janeiro, luego de que el equipo argentino lo solicitara tras recibir el visto negativo de la Conmebol.

Al permitir la actuación del veterano zaguero de 36 años, la máxima jurisdicción deportiva, sin embargo, “negó el pedido de Estudiantes de anular las consecuencias deportivas y disciplinarias que pudieran derivarse” de su decisión final, según explicó el Fla el sábado.

La determinación definitiva del TAS, que podría darle la razón al Fla y dejar en vilo la clasificación de Estudiantes, todavía no se conoce.

El Fla, campeón defensor de la Libertadores, busca que se le otorgue la victoria en los escritorios por la presunta alineación indebida del exdefensor del Manchester United, que antes de las semifinales fue traspasado de Racing a Estudiantes.

El cuadro de La Plata ganó la revancha de la semifinal por 3-2 en los penales en el Maracaná, después de dos empates sin goles.

El club argentino celebró la decisión de la Conmebol de este miércoles. “¡Nos vemos el 28, familia!”, escribió en su cuenta en X, en alusión a la fecha de la final. Estudiantes buscará en Montevideo su quinto título de la Libertadores, el primero desde 2009.