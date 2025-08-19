Ver Estudiantes vs Cerro Porteño EN VIVO: mira la transmisión del partido de vuelta entre Estudiantes y Cerro por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa este miércoles 20 de agosto de 2025 a las 19:00 horas de Argentina y Paraguay (5:00 PM hora boliviana). ¿Dónde ver? El partido se puede ver por Fox Sports en Argentina, mientras que ESPN pasa el encuentro en Paraguay y el resto de países de Sudamérica. Si estás en Chile, ESPN Premium transmite el compromiso. El Pincha parte con ventaja tras ganar 1-0 en la ida.

